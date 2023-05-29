Мбаппе выразил благодарность Месси

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе выступил с обращением после получения награды лучшему игроку сезона в Лиге 1.

Лидер атаки парижан в четвёртый раз подряд удостоился индивидуальной награды. По словам 24-летнего француза, своим успехом он обязан в том числе и одноклубнику Лионелю Месси: «Мы стали чемпионами, и мы не относимся к этому как к само собой разумеющемуся событию. Для меня честь представлять цвета «ПСЖ». Я благодарен президенту клуба, всему персоналу и людям, работающим на заднем плане. Также мне хотелось бы поблагодарить Лео Месси который очень помог мне и многим в нашем клубе», – приводят французские издания слова Мбаппе.