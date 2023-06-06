Коман прокомментировал возможное назначение Нагельсманна в «ПСЖ»

Вингер «Баварии» Кингсли Коман поделился мыслями о потенциальном приходе Юлиана Нагельсманна в «ПСЖ».

Немецкий специалист, уволенный из «Баварии» в марте, является основным кандидатом на должность нового рулевого парижан.

«Нагельсманн – отличный тренер, мне нравилось работать с ним. К сожалению, случилось то, что случилось, но это не меняет моего мнения о нём. Он молод и энергичен, и я желаю ему наилучшего вне зависимости от того, возглавит он «ПСЖ» или окажется где-то ещё. Я уверен, что он способен добиться успеха в любом месте», – приводит издание RMC Sport слова французского футболиста.