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Коман прокомментировал возможное назначение Нагельсманна в «ПСЖ»

06 Июня 2023 • 22:33 Комментировать
Кёльн
1:2
Бавария
окончен

Вингер «Баварии» Кингсли Коман поделился мыслями о потенциальном приходе Юлиана Нагельсманна в «ПСЖ».

Немецкий специалист, уволенный из «Баварии» в марте, является основным кандидатом на должность нового рулевого парижан.

«Нагельсманн – отличный тренер, мне нравилось работать с ним. К сожалению, случилось то, что случилось, но это не меняет моего мнения о нём. Он молод и энергичен, и я желаю ему наилучшего вне зависимости от того, возглавит он «ПСЖ» или окажется где-то ещё. Я уверен, что он способен добиться успеха в любом месте», – приводит издание RMC Sport слова французского футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Кингсли Коман Юлиан Нагельсманн
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