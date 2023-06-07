Президент «Баварии»: «Мне не кажется, что Эрнандес хочет уйти»

Герберт Хайнер, занимающий должность президента «Баварии», ответил на вопрос о будущем защитника Люки Эрнандеса.

Французский футболист, если верить недавним сообщениям прессы, хочет перейти в «ПСЖ», который уже предложил ему контракт.

«Во время празднования титула у меня сложилось впечатление, что Люка хорошо себя чувствует в нашем клубе. Я часто его встречаю, и он всегда в хорошем настроении. Мы были рядом с ним во время его восстановления после травмы. Надеюсь, он чувствует нашу преданность и останется с нами», – передаёт Bayern & Germany слова Хайнера.

Договор Люки Эрнандеса с «Баварией» рассчитан до 2024 года. Клуб намерен предложить ему новое соглашение.