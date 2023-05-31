Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси потерял интерес к Саудовской Аравии.

Как сообщает журналист Ole Эрнан Клаус, Лионель Месси действительно утратил интерес к возможному переходу в Саудовскую Аравию. Вариант с «Аль-Хилялем» постепенно стал для аргентинца не таким привлекательным.

По информации источника, причиной является тот факт, что уровень футбола в этой стране ниже, чем тот, к которому привык Месси.

В то же время, «Интер» Майами готовит крепкое и убедительное предложение, чтобы привлечь чемпиона мира. В команде Дэвида Бекхэма относятся к потенциальному трансферу с огромным оптимизмом.