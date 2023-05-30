Неймар назвал любимого пилота Формулы-1

Бразильский игрок атаки «ПСЖ» Неймар назвал любимого пилота из Формулы-1. Им оказался английский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

«Я люблю Формулу-1, а больше всего я люблю Льюиса Хэмилтона. Он является моим большим другом», - признался бразилец Sky Sports.

Напомним, что в минувшие выходные травмированный до конца сезона Неймар посетил Гран-при Монако в рамках «королевских гонок». В этот же уикенд «ПСЖ» официально стал чемпионом Франции в 11-й раз в клубной истории.

Хэмилтону, кстати, в минувшем Гран-при не удалось попасть на пьедестал почёта – англичанин финишировал на четвёртом месте.

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