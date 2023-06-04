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Чемпионат Франции. Лига 1

Доннарумма: «Я хочу, чтобы Галтье остался в «ПСЖ»

04 Июня 2023 • 01:41 Комментировать
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма высказался о будущем наставника команды.

56-летний специалист вряд ли сохранит работу – его отставка считается лишь делом времени. Тем не менее, как считает Доннарумма, клубу стоит пересмотреть свои взгляды.

«Я не могу ответить, останется ли Галтье, но мне бы хотелось, чтобы он остался, – делится мыслями итальянец после матча последнего тура Лиги 1, в котором «ПСЖ», ранее уже оформивший чемпионство, проиграл «Клермону» (2:3). – Галтье – отличный тренер, он ещё может многое дать команде, несмотря на все трудности этого сезона», – приводит Get French Football News слова Доннаруммы.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Джанлуиджи Доннарумма
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