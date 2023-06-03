«Пари Сен-Жермен» намерен назначить Луиса Энрике новым главным тренером команды.

Испанский специалист ранее считался лишь одним из множества кандидатов, но теперь, как сообщает PSG Community, был окончательно выбран боссами парижан в качестве приоритетной цели. Ожидается, что уже на следующей неделе Энрике проведёт официальные переговоры с клубом. Если не произойдёт ничего непредвиденного, о назначении будет объявлено в скором времени.

Луис Энрике остаётся безработным с момента ухода из сборной Испании в декабре прошлого года. На 53-летнего рулевого также претендовали «Наполи» и «Тоттенхэм».