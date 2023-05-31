Левый защитник «Баварии» Люка Эрнандес просит отпустить его в «Пари Сен-Жермен».

Как стало известно несколькими днями ранее, парижский гранд всерьёз нацелен заполучить 27-летнего игрока. Стороны, если верить слухам, уже достигли договорённости. По обновлённым сведениям Kicker, недавно француз обратился с руководству «Баварии» с просьбой не препятствовать сделке. Он твёрдо намерен уйти.

Люка Эрнандес пополнил ряды «Баварии» в 2019 году, перебравшись из мадридского «Атлетико» за 80 млн евро. В завершившемся сезоне он появился на поле всего 11 раз, так как во время чемпионата мира в Катаре получил тяжёлую травму.