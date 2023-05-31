Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Эрнандес сообщил «Баварии», что хочет уйти слухи

31 Мая 2023 • 20:51 Комментировать
Кёльн
1:2
Бавария
окончен

Левый защитник «Баварии» Люка Эрнандес просит отпустить его в «Пари Сен-Жермен».

Как стало известно несколькими днями ранее, парижский гранд всерьёз нацелен заполучить 27-летнего игрока. Стороны, если верить слухам, уже достигли договорённости. По обновлённым сведениям Kicker, недавно француз обратился с руководству «Баварии» с просьбой не препятствовать сделке. Он твёрдо намерен уйти.

Люка Эрнандес пополнил ряды «Баварии» в 2019 году, перебравшись из мадридского «Атлетико» за 80 млн евро. В завершившемся сезоне он появился на поле всего 11 раз, так как во время чемпионата мира в Катаре получил тяжёлую травму.

Оценить новость
- 5
Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Люка Эрнандес трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Мая
21:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл альтернативу Беллингему
21:43 · Германия. Бундеслига
В Италии оценили шансы на переход Влаховича в «Баварию»
20:51 · Германия. Бундеслига
Эрнандес сообщил «Баварии», что хочет уйти слухи
20:24 · Россия. Премьер-лига
Георгиев не советует Азмуну возвращаться в Премьер-лигу
19:45 · Россия. Премьер-лига
Селюк объяснил неудачи Азмуна после ухода из «Зенита»
19:20 · Германия. Бундеслига
«Бавария» следит за Влаховичем слухи
19:10 · Германия. Бундеслига
«Реал» объявит о переходе Беллингема в конце недели слухи
18:34 · Германия. Бундеслига
Коло-Муани высказался о своем будущем
18:09 · Германия. Бундеслига
Директор «Боруссии» Дортмунд прокомментировал ситуацию с Беллингемом
17:44 · Германия. Бундеслига
Ройс: «Трудно описать словами, о чём думаешь, проигрывая титул»
17:32 · Россия. Премьер-лига
Переводчик Азмуна назвал «Зенит» одной из ведущих команд Европы
16:50 · Германия. Бундеслига
В Бундеслиге будут играть мячами в ретро-стиле фото
14:19 · Россия. Премьер-лига
Агент нападающего «Химок» Адеми: «Сложно представить, что Кемаль может вернуться в Россию, но решение пока не принято» эксклюзив
12:53 · Германия. Бундеслига
Горецка не хочет покидать «Баварию»
12:41 · Германия. Бундеслига
Люка Эрнандес хочет перейти в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем