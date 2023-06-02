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Аргентинский журналист объяснил, почему «ПСЖ» не подтвердил слова Галтье об уходе Месси эксклюзив

02 Июня 2023 • 00:01 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
03.06 22:00

Журналист из Аргентины Мартин Фернандес высказался о приближающемся уходе Лионеля Месси из «Пари Сен-Жермен».

Напомним, что недавно главный тренер парижан Кристоф Галтье анонсировал прощание с Месси, что позднее опровергло руководство клуба.

«Я думаю, что главный тренер «ПСЖ» прекрасно знает, что Месси покинет команду, и просто сказал, что думает на этот счёт, но руководство сделало опровержение – в клубе просто не хотели, чтобы это звучало от лица главного тренера.

Может быть, Месси объявит об уходе после заключительного тура. Вопрос в том, поедет ли он в «Барселону» или в Саудовскую Аравию. Мне бы хотелось, чтобы он вернулся в «Барселону» – это был бы великолепный «ласт дэнс» великого игрока», – заявил Фернандес в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Кристоф Галтье
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