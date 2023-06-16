Маркиньос прокомментировал возможный уход Мбаппе из «ПСЖ»

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос ответил на вопрос о возможной продаже Килиана Мбаппе.

Форвард может сменить клуб из-за отказа продлевать истекающий в следующем году контракт. Основным претендентом на француза считается мадридский «Реал».

«Если сам Мбаппе хочет остаться, то мы тоже хотим, чтобы он остался. Килиан – гений, невероятный талант, он очень важен для нас. Каждое лето вокруг его персоны множество слухов, но он остаётся игроком «ПСЖ». Посмотрим, что произойдёт, но он хочет остаться, и мы все хотим, чтобы он остался», – цитирует TMW Маркиньоса, высказавшегося на пресс-конференции в преддверии матча сборной Бразилии против Гвинеи.