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Маркиньос прокомментировал возможный уход Мбаппе из «ПСЖ»

16 Июня 2023 • 01:41 Комментировать
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос ответил на вопрос о возможной продаже Килиана Мбаппе.

Форвард может сменить клуб из-за отказа продлевать истекающий в следующем году контракт. Основным претендентом на француза считается мадридский «Реал».

«Если сам Мбаппе хочет остаться, то мы тоже хотим, чтобы он остался. Килиан – гений, невероятный талант, он очень важен для нас. Каждое лето вокруг его персоны множество слухов, но он остаётся игроком «ПСЖ». Посмотрим, что произойдёт, но он хочет остаться, и мы все хотим, чтобы он остался», – цитирует TMW Маркиньоса, высказавшегося на пресс-конференции в преддверии матча сборной Бразилии против Гвинеи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бразилии ПСЖ Маркиньос Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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