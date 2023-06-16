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Чемпионат Германии. Бундеслига

«ПСЖ» лидирует в борьбе за Коло-Муани

16 Июня 2023 • 20:09 Комментировать
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани остаётся трансферной целью «Пари Сен-Жермен».

24-летний футболист оценивается «Айнтрахтом» в 100 млн евро, что отпугивает многих потенциальных покупателей. Недавно стало известно, что на француза больше не претендует мюнхенская «Бавария». По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в настоящий момент «ПСЖ» имеет наилучшие шансы в борьбе за Коло-Муани. Парижский гранд добился серьёзного прогресса в вопросе трансфера форварда за последнее время.

Рандаль Коло-Муани записал себе в актив 23 забитых мяча и 17 голевых передач, проведя 46 поединков за «Айнтрахт» во всех турнирах завершившейся кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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