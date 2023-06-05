Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Угарте прошёл медосмотр в «ПСЖ» слухи

05 Июня 2023 • 21:45 Комментировать
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте приблизился к переходу в «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Угарте успешно прошел медицинские тесты как новый игрок «ПСЖ» сегодня в Париже.

По информации Романо, Угарте подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ» уже сегодня вечером, после чего ожидается официальное объявление о сделке на сумму в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» выплатит эту сумму не сразу, а разделит ее на несколько частей. Платеж планируется закрыть через 5 лет.

В минувшем сезоне Угарте провел в составе «Спортинга» 47 матчей, в которых отдал один ассист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Спортинг Лиссабон трансферы футбола - лето 2023 Мануэль Угарте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
21:45 · Франция. Лига 1
Угарте прошёл медосмотр в «ПСЖ» слухи
20:00 · Италия. Серия А
Названы два футболиста, которые летом покинут «Ювентус» слухи
19:22 · Франция. Лига 1
Селюк: «Головин» — это средний игрок»
18:51 · Франция. Лига 1
Стало известно, сколько «ПСЖ» заплатит за Угарте слухи
15:50 · Франция. Лига 1
Жесть во Франции: Фанаты «Аяччо» на стадионе напали на семью мальчика, больного раком 1
15:07 · Испания. Ла Лига
Отец Месси встретился с президентом «Барселоны» 3
14:38 · Франция. Лига 1
Асенсио до конца дня может стать игроком «ПСЖ»
14:04 · Франция. Лига 1
Угарте сейчас проходит медосмотр перед трансфером в «ПСЖ»
13:52 · Испания. Ла Лига
Ла Лига одобрила план «Барселоны», возвращение Месси теперь возможно
13:51 · Испания. Ла Лига
«Сложно»: Президент «Барселоны» ответил на вопрос о возвращении Месси
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» помимо Макаллистера хочет купить ещё одного полузащитника, у клуба 3 варианта
11:19 · Франция. Лига 1
Угарте согласовал условия личного контракта с «ПСЖ»
09:46 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Милан» нацелились на французского нападающего
07:57 · Франция. Лига 1
Месси может перейти в новый клуб в течение 48 часов
07:42 · Франция. Лига 1
Мбаппе рассказал, чего ждёт от «ПСЖ» в новом сезоне
Все новости
Рекомендуем