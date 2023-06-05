Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте приблизился к переходу в «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Угарте успешно прошел медицинские тесты как новый игрок «ПСЖ» сегодня в Париже.

По информации Романо, Угарте подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ» уже сегодня вечером, после чего ожидается официальное объявление о сделке на сумму в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» выплатит эту сумму не сразу, а разделит ее на несколько частей. Платеж планируется закрыть через 5 лет.

В минувшем сезоне Угарте провел в составе «Спортинга» 47 матчей, в которых отдал один ассист.