Люка Эрнандес признался одноклубникам, что намерен перейти в «ПСЖ»

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес по-прежнему намеревается перейти в «Пари Сен-Жермен».

Слухи о договорённости 27-летнего игрока с парижским клубом распространились в СМИ в конце мая. По данным журналиста Керри Хау, Эрнандес уже рассказал некоторым товарищам по команде, что собирается перейти в «ПСЖ». Будущее француза остаётся неопределённым, поскольку в «Баварии» не хотят расставаться с футболистом и надеются, что он подпишет новый контракт.

Нынешний договор Люки Эрнандеса с «Баварией» рассчитан до 2024 года. В настоящий момент игрок продолжает восстановление после травмы крестообразной связки, полученной на чемпионате мира в Катаре.