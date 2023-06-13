Инсайдер Романо: «Успех в борьбе за Мбаппе крайне важен для «Реала»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может перейти в мадридский «Реал».

Напомним, что француз отказался активировать пункт автоматического продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года, и руководство парижского гранда готово продать игрока уже в ближайшее время, чтобы следующим летом тот не ушёл бесплатно. По некоторым данным, отношения клуба с 24-летним игроком резко ухудшились, что лишь повышает вероятность его ухода. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, ситуацией готовы воспользоваться в мадридском «Реале»: «королевский клуб» считает подписание Мбаппе «делом принципа». Для Флорентино Переса будет крайне важно завершить сагу победителем.