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Чемпионат Италии. Серия А

Назван новый фаворит на пост главного тренера «ПСЖ» слухи

17 Июня 2023 • 01:28 Комментировать
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

«Пари Сен-Жермен» переключился на кандидатуру Тьяго Мотты после неудачи в переговорах с Юлианом Нагельсманном.

Экс-рулевой «Баварии» не возглавит «ПСЖ», о чём стало известно из достоверных источников. По сведениям журналиста Маттео Моретто, наиболее вероятным сменщиком Кристофа Галтье теперь считается Тьяго Мотта, работающий в итальянской «Болонье». В ближайшее время боссы парижского клуба проведут переговоры с 40-летним наставником.

Тьяго Мотта ранее уже трудился в «ПСЖ»: с 2018 по 2019 год он возглавлял юношеский состав, а с 2012 по 2018 год представлял цвета парижан в качестве футболиста. Контракт итальянца с «Болоньей» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья ПСЖ Тьяго Мотта Юлиан Нагельсманн
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