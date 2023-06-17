«Пари Сен-Жермен» переключился на кандидатуру Тьяго Мотты после неудачи в переговорах с Юлианом Нагельсманном.

Экс-рулевой «Баварии» не возглавит «ПСЖ», о чём стало известно из достоверных источников. По сведениям журналиста Маттео Моретто, наиболее вероятным сменщиком Кристофа Галтье теперь считается Тьяго Мотта, работающий в итальянской «Болонье». В ближайшее время боссы парижского клуба проведут переговоры с 40-летним наставником.

Тьяго Мотта ранее уже трудился в «ПСЖ»: с 2018 по 2019 год он возглавлял юношеский состав, а с 2012 по 2018 год представлял цвета парижан в качестве футболиста. Контракт итальянца с «Болоньей» рассчитан до лета 2024 года.