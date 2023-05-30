Хорхе Месси готов трудоустроить своего сына в «Аль-Хиляле».

Будущее Лионеля Месси остаётся неясным: игрок продолжает рассматривать варианты, но наиболее конкретный интерес проявляет именно «Аль-Хиляль» – клуб готов платить аргентинцу около 600 млн евро в год. По обновлённым сведениям журналиста Санти Ауны, отец Месси Хорхе, занимающийся делами своего сына, уже принял данное предложение.

Отмечается также, что в случае успешного исхода переговоров отец и брат Месси получат крупнейшие комиссионные за всю историю футбола. Сам Лионель при этом всё ещё надеется получить предложение от «Барселоны», испытывающей финансовые трудности.