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Чемпионат Франции. Лига 1

«Аль-Хиляль» не будет делать Месси финальное предложение – в клубе смирились с решением игрока

07 Июня 2023 • 21:01 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
3:2
Аль-Раед Бурайда
окончен

Саудовский «Аль-Хиляль» смирился с невозможностью подписать Лионеля Месси.

Аргентинец, проводящий последние недели в качестве игрока «ПСЖ», перейдёт в американский «Интер Майами». По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Аль-Хиляль» больше не рассчитывает на подписание 35-летней суперзвезды. Ранее стало известно, что форвард отказался от предложения саудовского клуба, хотя именно оно было самым выгодным из всех имевшихся. Вариант с возвращением в «Барселону» стал невозможным, так как каталонский гранд не смог гарантировать игроку, что с регистрацией не возникнет проблем.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Аль-Хиляль Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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