«Аль-Хиляль» не будет делать Месси финальное предложение – в клубе смирились с решением игрока

Саудовский «Аль-Хиляль» смирился с невозможностью подписать Лионеля Месси.

Аргентинец, проводящий последние недели в качестве игрока «ПСЖ», перейдёт в американский «Интер Майами». По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Аль-Хиляль» больше не рассчитывает на подписание 35-летней суперзвезды. Ранее стало известно, что форвард отказался от предложения саудовского клуба, хотя именно оно было самым выгодным из всех имевшихся. Вариант с возвращением в «Барселону» стал невозможным, так как каталонский гранд не смог гарантировать игроку, что с регистрацией не возникнет проблем.