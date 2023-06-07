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Чемпионат Италии. Серия А

Две звезды сборной Аргентины могут перейти в «Интер Майами» вслед за Месси слухи

07 Июня 2023 • 23:23 Комментировать
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

«Интер Майами» задумал массовое усиление чемпионами мира.

В среду о переходе в клуб МЛС заявил Лионель Месси, покинувший «ПСЖ» свободным агентом. По данным журналиста Сесара Луиса Мерло, «Интер Майами» нацелен на подписание ещё двух звёздных игроков сборной Аргентины – Анхеля ди Марии и Леандро Паредеса. Оба футболиста провели сезон-2022/23 в «Ювентусе», но не останутся в туринском клубе.

Напомним, что «Ювентус» решил не продлевать истекающий контракт ди Марии и не выкупать арендованного у «ПСЖ» Паредеса. 28-летний хавбек с высокой долей вероятности будет отпущен парижанами в межсезонье.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лионель Месси ПСЖ Анхель Ди Мария Леандро Паредес Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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