«Интер Майами» задумал массовое усиление чемпионами мира.

В среду о переходе в клуб МЛС заявил Лионель Месси, покинувший «ПСЖ» свободным агентом. По данным журналиста Сесара Луиса Мерло, «Интер Майами» нацелен на подписание ещё двух звёздных игроков сборной Аргентины – Анхеля ди Марии и Леандро Паредеса. Оба футболиста провели сезон-2022/23 в «Ювентусе», но не останутся в туринском клубе.

Напомним, что «Ювентус» решил не продлевать истекающий контракт ди Марии и не выкупать арендованного у «ПСЖ» Паредеса. 28-летний хавбек с высокой долей вероятности будет отпущен парижанами в межсезонье.