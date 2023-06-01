Французский журналист - о Месси: «Он все ещё слишком хорош, чтобы играть в Саудовской Аравии»

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер высказался о возможном месте продолжения карьеры аргнетинского нападающего Лионеля Месси.

Ранее стало известно, что форвард в ближайшие выходные проведёт последний матч за «ПСЖ».

Журналист отметил, что Месси продолжит карьеру в Саудовской Аравии, если у него не будет лучшего варианта, так он предпочёл бы остаться играть в Европе.

«В этом его большая проблема: он все еще слишком хорош, чтобы играть в Саудовской Аравии, но уже недостаточно хорош, чтобы играть за большой европейский клуб», - заявил Леклер в разговоре со «Спорт-Экспрессом».