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Французский журналист - о Месси: «Он все ещё слишком хорош, чтобы играть в Саудовской Аравии»

01 Июня 2023 • 17:32 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
03.06 22:00

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер высказался о возможном месте продолжения карьеры аргнетинского нападающего Лионеля Месси.

Ранее стало известно, что форвард в ближайшие выходные проведёт последний матч за «ПСЖ».

Журналист отметил, что Месси продолжит карьеру в Саудовской Аравии, если у него не будет лучшего варианта, так он предпочёл бы остаться играть в Европе.

«В этом его большая проблема: он все еще слишком хорош, чтобы играть в Саудовской Аравии, но уже недостаточно хорош, чтобы играть за большой европейский клуб», - заявил Леклер в разговоре со «Спорт-Экспрессом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Жан-Филип Леклер
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ПСЖ КЛЕРМОН
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