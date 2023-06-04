Мбаппе: «ПСЖ» сделает всё возможное, чтобы стать сильнее в следующем сезоне»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о предстоящем сезоне

24-летний футболист помог команде выиграть Лигу 1, став при этом лучшим бомбардиром чемпионата с 29 забитыми мячами. Несмотря на триумф, сезон едва ли можно считать успешным для парижан, и летом в команде может произойти немало перемен.

«Я буду играть здесь, у меня контракт. «ПСЖ» сделает всё возможное, чтобы стать сильнее в следующем сезоне, что, конечно, не может меня не порадовать», – заявил в интервью Prime Video Sport Мбаппе после поражения от «Клермона» в поединке заключительного тура (2:3), в котором форвард отметился одним забитым мячом.