Ещё один клуб готов вступить в борьбу за подписание нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

Главным претендентом на аргентинца считается «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, также в гонке участвуют американский «Интер Майами» и «Барселона». Как сообщает журналист Решад Рахман, ссылающийся на инсайдера Фабрицио Романо, в деле появился ещё один клуб, название которого пока не разглашается. В настоящий момент представители потенциального претендента внимательно изучают ситуацию с 35-летней суперзвездой.

Напомним, что действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» завершится уже через месяц.