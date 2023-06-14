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Чемпионат Италии. Серия А

Галтье – основной кандидат на пост главного тренера «Наполи»

14 Июня 2023 • 02:56 Комментировать
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

Кристоф Галтье стал фаворитом на роль преемника Лучано Спаллетти в «Наполи».

Увольнение 56-летнего специалиста из «Пари Сен-Жермен» считается лишь делом времени, и новым местом работы француза может стать «Наполи». Как информирует Football Italia, президент неаполитанцев Аурелио де Лаурентис считает Галтье приоритетным кандидатом на должность нового главного тренера команды. Сам наставник, впрочем, пока не торопится договариваться с действующими чемпионами Италии.

Кристоф Галтье возглавил «ПСЖ» прошлым летом. Под его руководством парижане выиграли Лигу 1, но не достигли требуемого результата в Лиге чемпионов, уступив на стадии 1/8 финала «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти ПСЖ Аурелио Де Лаурентис Наполи Кристоф Галтье
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