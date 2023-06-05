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Чемпионат Испании. Ла Лига

Директор «Барселоны» вновь ответил на вопрос о возвращении Месси

05 Июня 2023 • 00:30 Комментировать
ПСЖ
2:3
Клермон
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Директор «Барселоны» Матеу Алемани рассказал, как проходит работа над подписанием Лионеля Месси

Недавно в парижском клубе официально подтвердили расставание с аргентинцем по окончании сезона. 35-летний игрок ещё не определился, куда отправится после Парижа.

«Есть много нюансов, которые следует учитывать, когда речь идёт о возвращении Месси, и один из таковых – одобрение Ла Лиги. Никаких подробностей быть не может, пока этот вопрос остаётся нерешённым. Мы продолжаем ждать», – цитирует Алемани инсайдер Фабрицио Романо.

Конкуренцию «Барселоне» в борьбе за Лионеля Месси составляет саудовский «Аль-Хиляль».

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Барселона Лионель Месси ПСЖ Матеу Алемани трансферы футбола - лето 2023
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