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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе хочет играть только в «Реале» слухи

14 Июня 2023 • 00:23 Комментировать
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе настаивает на переходе в мадридский «Реал».

Напомним, что 24-летний игрок публично заявил о намерении остаться в Париже, при этом подтвердил, что не продлит контракт. Договор француза истекает в следующем году, и руководство не хотело бы терять дорогостоящего форварда свободным агентом. Как уже сообщалось, подписать Мбаппе готов мадридский «Реал». Как теперь подтверждает журналист Маттео Моретто, представляющий издание Relevo, футболист хочет играть только за «сливочных» и намерен отстаивать продажу именно в этот клуб нынешним летом.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Килиана Мбаппе в 180 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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