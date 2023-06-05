Галтье считает неизбежной свою отставку

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье скоро будет отправлен в отставку.

Специалист привёл команду в победе в Лиге 1, но не достиг целей в Лиге чемпионов – парижане не справились с «Баварией» в 1/8 финала. Уход Галтье ещё не подтверждён официально, но такой исход считается почти неизбежным: по данным L’Equipe, французский наставник и его ассистенты осознают, что у них нет будущего в «ПСЖ» – сейчас они просто ждут официального объявления от клуба, которое может состояться уже на этой неделе.

Кристоф Галтье занял должность у руля парижского гранда прошлым летом. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.