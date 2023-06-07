Будущее Лионеля Месси может определиться уже совсем скоро.

Аргентинец покинет «ПСЖ», с которым не продлил контракт. Среди претендентов на суперзвезду остаются «Интер Майами», «Аль-Хиляль» и «Барселона». Как сообщается в свежем отчёте журналиста Гастона Эдуля, «Барселона» так и не дала Месси никаких гарантий – игрок не может быть уверен, что его зарегистрируют до закрытия трансферного окна, если он согласится вернуться в Каталонию. По информации источника, 35-летний нападающий примет решение в ближайшие часы.

Недавно испанские СМИ сообщили о том, что для возвращения в «Барселону» Лионелю Месси необходимо подождать, пока клуб кого-нибудь продаст.