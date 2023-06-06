«ПСЖ» выбрал основного кандидата на замену главному тренеру команды Кристофу Галтье.

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Кристоф Галтье стоит на грани увольнения из «Пари Сен-Жермен». Его будущее решится в ближайшие дни, а сам клуб уже уведомил тренера о том, что он не будет продолжать работу с парижской командой в следующем сезоне.

Как заявил Романо, «ПСЖ» в настоящий момент активно работает над вариантом с бывшим тренером мюнхенской «Баварии» Юлианом Нагельсманном, рассматривая его в качестве основного кандидата на эту должность.

Нагельсманн возглавлял «Баварию» с 2021 по март 2023 года.