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Чемпионат Франции. Лига 1

Нагельсманн – основной вариант для «ПСЖ» слухи

06 Июня 2023 • 18:09 Комментировать
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

«ПСЖ» выбрал основного кандидата на замену главному тренеру команды Кристофу Галтье.

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Кристоф Галтье стоит на грани увольнения из «Пари Сен-Жермен». Его будущее решится в ближайшие дни, а сам клуб уже уведомил тренера о том, что он не будет продолжать работу с парижской командой в следующем сезоне.

Как заявил Романо, «ПСЖ» в настоящий момент активно работает над вариантом с бывшим тренером мюнхенской «Баварии» Юлианом Нагельсманном, рассматривая его в качестве основного кандидата на эту должность.

Нагельсманн возглавлял «Баварию» с 2021 по март 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Юлиан Нагельсманн
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