Хави: «Возвращение Месси – один из приоритетов «Барселоны» в летнее окно»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о намерении подписать Лионеля Месси.

Аргентинец будет доступен в качестве свободного агента по окончании сезона, так как не продлил контракт с «ПСЖ».

«Наши приоритеты ясны: я бы очень хотел, чтобы Месси вернулся в «Барселону». Я уже говорил с ним. Как я уже отмечал в прошлом, всё зависит от самого Лео», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо рулевого «сине-гранатовых», также добавившего, что другим приоритетом для «Барселоны» остаётся подписание опорного полузащитника.

В подписании Лионеля Месси также заинтересован саудовский «Аль-Хиляль».