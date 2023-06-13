Появились очередные подробности относительно возможного перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

Как сообщает французское издание L'ÉQUIPE, «Реал» ожидает, когда «ПСЖ» выставит Килиана Мбаппе на продажу. Как сообщает источник, если такой шаг будет сделан, президент «сливочных» Флорентино Перес готов выделить до 200 миллионов евро для приобретения французского нападающего.

«Реал» уже наладил контакт с Мбаппе и теперь ожидает его официальной доступности для трансфера, чтобы начать активные действия по его приобретению. Килиан Мбаппе является ключевым приоритетом клуба.