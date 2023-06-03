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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» пропустил уже 24 мяча в домашних матчах Лиги 1 - так много клуб не пропускал почти сорок лет!

03 Июня 2023 • 23:37 Комментировать
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

В заключительном туре французского чемпионата Лиги 1 «ПСЖ» сражается в домашнем матче с «Клермоном», и, хотя в первом туре заканчивающегося чемпионата парижане обыграли сего соперника со счетом 5:0, сейчас ситуация иная. «ПСЖ» уже пропустил дважды, и довел количество пропущенных в домашних играх текущего чемпионата мячей до двадцати четырех.

Столь неудачных выступлений с «ПСЖ» в домашних матчах чемпионата не было с далекого сезона 1984/1985 - тогда клуб пропустил 28 голов.

Следить за событиями игры между «ПСЖ» и «Клермоном» можно в формате прямой онлайн-трансляции.

 

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ПСЖ Клермон
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ПСЖ ПСЖ
Клермон Клермон
2
3
1.27 6.80 9.80
Видео
Окончен
Труа Труа
Лилль Лилль
1
1
8.40 5.60 1.34
Видео
Окончен
Монако Монако
Тулуза Тулуза
1
2
1.56 4.60 5.40
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Окончен
Ницца Ницца
Лион Лион
3
1
2.60 3.70 2.60
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Окончен
Реймс Реймс
Монпелье Монпелье
1
3
2.11 3.70 3.40
Видео
Окончен
Осер Осер
Ланс Ланс
1
3
4.50 3.90 1.78
Видео
Окончен
Лорьян Лорьян
Страсбург Страсбург
2
1
2.70 3.45 2.65
Видео
Окончен
Брест Брест
Ренн Ренн
1
2
4.30 3.90 1.81
Видео
Окончен
Аяччо Аяччо
Марсель Марсель
1
0
7.20 4.90 1.43
Видео
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Нант Нант
Анже Анже
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0
1.66 4.20 5.00
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