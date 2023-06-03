«ПСЖ» пропустил уже 24 мяча в домашних матчах Лиги 1 - так много клуб не пропускал почти сорок лет!

В заключительном туре французского чемпионата Лиги 1 «ПСЖ» сражается в домашнем матче с «Клермоном», и, хотя в первом туре заканчивающегося чемпионата парижане обыграли сего соперника со счетом 5:0, сейчас ситуация иная. «ПСЖ» уже пропустил дважды, и довел количество пропущенных в домашних играх текущего чемпионата мячей до двадцати четырех.

Столь неудачных выступлений с «ПСЖ» в домашних матчах чемпионата не было с далекого сезона 1984/1985 - тогда клуб пропустил 28 голов.

Следить за событиями игры между «ПСЖ» и «Клермоном» можно в формате прямой онлайн-трансляции.