Селюк назвал следующий клуб Месси

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о будущем нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

Ранее главный тренер парижан Кристоф Галтье сообщил о том, что 35-летний аргентинец покинет команду этим летом. Селюк считает, что Месси вернётся в «Барселону», за которую выступал с 2003 по 2021 год.

«Саудовская Аравия? Туда поедут Модрич и Бензема. Полтора миллиарда, которые предложили Месси это хорошо, но Лионель выберет «Барселону». У него денег столько, что он их не истратит», — приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

В текущем сезоне Месси провёл за «ПСЖ» 40 матчей, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.