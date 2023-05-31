Люка Эрнандес хочет перейти в «ПСЖ»

Защитник мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес хочет перебраться в «ПСЖ» ближайшим летом. По информации от журналиста Санти Ауны, француз решительно намерен переехать в Париж, так как там ему предлагают более выгодные финансовые условия.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель в курсе о намерениях Эрнандеса покинуть команду, но немецкий специалист не собирается так просто позволить подопечному уйти. Тухель проведёт беседу с Люка, чтобы убедить футболиста остаться в команде.

Источник сообщает, что несмотря на своё желание перейти в «ПСЖ», Эрнандес не будет вступать в конфликт с руководством «Баварии». У Люка есть контракт, который заканчивается следующим летом.