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Люка Эрнандес хочет перейти в «ПСЖ»

31 Мая 2023 • 12:41 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
03.06 22:00

Защитник мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес хочет перебраться в «ПСЖ» ближайшим летом. По информации от журналиста Санти Ауны, француз решительно намерен переехать в Париж, так как там ему предлагают более выгодные финансовые условия.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель в курсе о намерениях Эрнандеса покинуть команду, но немецкий специалист не собирается так просто позволить подопечному уйти. Тухель проведёт беседу с Люка, чтобы убедить футболиста остаться в команде.

Источник сообщает, что несмотря на своё желание перейти в «ПСЖ», Эрнандес не будет вступать в конфликт с руководством «Баварии». У Люка есть контракт, который заканчивается следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Люка Эрнандес трансферы футбола - лето 2023
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ПСЖ КЛЕРМОН
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