Нападающий «ПСЖ» отказался от предложения из Саудовской Аравии.

По сведениям Foot Mercato, клуб из Саудовской Аравии предложил 31-летнему бразильцу контракт на 400 миллионов евро, но футболист ответил отказом.

Источник отмечает, что Неймар выбирает между двумя вариантами: остаться в «ПСЖ» или перейти в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что парижане готовы отпустить футболиста, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

В текущем сезоне Неймар забил 18 голов и отдал 17 результативных передач в 29 матчах с учетом всех турниров. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро.