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Неймар отказался от 400 миллионов евро слухи

30 Мая 2023 • 21:52 Комментировать (2)
ПСЖ
...
Клермон
03.06 22:00

Нападающий «ПСЖ» отказался от предложения из Саудовской Аравии.

По сведениям Foot Mercato, клуб из Саудовской Аравии предложил 31-летнему бразильцу контракт на 400 миллионов евро, но футболист ответил отказом.

Источник отмечает, что Неймар выбирает между двумя вариантами: остаться в «ПСЖ» или перейти в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что парижане готовы отпустить футболиста, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

В текущем сезоне Неймар забил 18 голов и отдал 17 результативных передач в 29 матчах с учетом всех турниров. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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snk6565
30 Мая 2023 в 22:04
Хоспидя...помилуй...
InterSan
30 Мая 2023 в 21:56
С его травмами в Премьер-Лиге его сломают быстро, аккуратно и надолго.
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