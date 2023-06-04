Мбаппе в пятый раз стал лучшим бомбардиром Лиги 1

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе снова выиграл «Золотую бутсу» чемпионата Франции.

Лидер парижан взял верх в бомбардирской гонке, записав на свой счёт 29 забитых мячей. Вторым стал нападающий «Лиона» Александер Ляказетт с 27 голами, а третью строчку занял Джонатан Дэвид из «Лилля» (24). 24-летний Мбаппе стал лучшим снайпером Лиги 1 в пятый раз за карьеру. Лишь в одном из пяти случаев – в сезоне 2019/20 – француз разделил первую строчку с Виссамом Бен-Йеддером.

Примечательно, что лучшим бомбардиром чемпионата Франции в десятый раз за последние одиннадцать сезонов становится футболист «ПСЖ». До Мбаппе это делали Златан Ибрагимович (трижды) и Эдинсон Кавани (дважды).