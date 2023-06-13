Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может сменить клуб уже в скором времени.

Основным претендентом на португальца, недавно выигравшего с «горожанами» Лигу чемпионов, считается «ПСЖ», о чём неоднократно сообщалось ранее. По обновлённым данным журналиста Маттео Моретто, 28-летний игрок знает об интересе со стороны парижского гранда, но пока не одобрил сделку. Силва хотел бы продолжить карьеру в Испании, но пока так и не получил предложений от клубов Ла Лиги. Продление контракта с «Манчестер Сити» также не исключено.

Действующее соглашение Бернанду Силвы рассчитано до 2025 года. Интерес к футболисту проявляла «Барселона», которой будет трудно рассчитывать на трансфер из-за финансовых трудностей.