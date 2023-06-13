Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бернарду Силва знает об интересе «ПСЖ», но предпочитает другой вариант продолжения карьеры слухи

13 Июня 2023 • 21:38 Комментировать
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может сменить клуб уже в скором времени.

Основным претендентом на португальца, недавно выигравшего с «горожанами» Лигу чемпионов, считается «ПСЖ», о чём неоднократно сообщалось ранее. По обновлённым данным журналиста Маттео Моретто, 28-летний игрок знает об интересе со стороны парижского гранда, но пока не одобрил сделку. Силва хотел бы продолжить карьеру в Испании, но пока так и не получил предложений от клубов Ла Лиги. Продление контракта с «Манчестер Сити» также не исключено.

Действующее соглашение Бернанду Силвы рассчитано до 2025 года. Интерес к футболисту проявляла «Барселона», которой будет трудно рассчитывать на трансфер из-за финансовых трудностей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити ПСЖ Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июня
22:23 · Англия. Премьер-лига
Конате: «Хочу видеть Кефрена Тюрама в «Ливерпуле», я помогу ему стать топ-игроком»
22:14 · Англия. Премьер-лига
Конте оценил свою работу в «Тоттенхэме»
21:38 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва знает об интересе «ПСЖ», но предпочитает другой вариант продолжения карьеры слухи
21:12 · Англия. Премьер-лига
Конате: «Нагельсманн – отличный выбор для «ПСЖ»
21:03 · Англия. Премьер-лига
Конте рассказал о планах на будущее
20:29 · Англия. Премьер-лига
Алиссон — лучший игрок «Ливерпуля» в минувшем сезоне официально
18:57 · Англия. Премьер-лига
​Джака может перейти в команду Моуринью
18:51 · Англия. Премьер-лига
Лоди продолжит свою карьеру в Европе слухи
18:42 · Англия. Премьер-лига
Райс близок к переходу в «Арсенал» слухи
18:40 · Англия. Премьер-лига
​Меньян не заинтересован в трансфере в «Челси»
17:56 · Россия. Премьер-лига
​Агент рассказал, перейдёт ли Виллиан в «Спартак»
17:35 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» готов продать звёздного футболиста «ПСЖ»
17:34 · Англия. Премьер-лига
Зиеш может стать одноклубником Роналду 3 слухи
14:54 · Англия. Премьер-лига
«Интер» готов отпустить Брозовича за 25-30 миллионов евро, игрок интересен клубу из Англии
13:40 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» готовит 47 миллионов евро за Колвилла
Все новости
Рекомендуем