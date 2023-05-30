Бернарду Силва – запасной вариант «Барселоны», если трансфер Месси не состоится

Каталонская «Барселона» определилась с футболистом, которого попытается пригласить в случае неудачи с возвращением Лионеля Месси. По информации от журналиста Херарда Ромеро, запасным вариантом для «сине-гранатовых» является полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

Напомним, португальца связывали с переездом на «Камп Ноу» ещё прошлым летом, но тогда «Манчестер Сити» потребовал за игрока слишком большую сумму компенсации. Силва не против перейти в «Барселону», но даже сейчас каталонцам придётся выложить за его трансфер минимум 60 миллионов евро.

Бернарду в прошедшем розыгрыше АПЛ отметился 4 голами и 5 ассистами.