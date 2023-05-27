Золотой гол Лео Месси: «ПСЖ» не смог обыграть «Страсбург», но стал чемпионом Франции за тур до финиша

«Страсбург» и «ПСЖ» сыграли в рамках чемпионата Франции. Матч 37-го тура Лиги 1 состоялся 27 мая на стадионе «Стад де ла Мейно».

«Золотой» матч сезона-2022/23 «ПСЖ» провёл в Страсбуре. Парижанам достаточно было не проиграть, чтобы гарантировать себе чемпионский титул за тур до окончания сезона. Потерь масса: Неймар, Кимпембе, Нуну Мендеш, Мукиеле, Хакими, Руис и Маркиньос, но обойма «ПСЖ» так хороша, что Галтье набрал мощнейшую полузащиту из Верратти, Саншеша и Витиньи, по традиции выставив звёздный дуэт в атаке: Месси – Мбаппе.

«ПСЖ» захватил мяч и принялся комбинировать. Правда, первый толковый заброс на ход Мбаппе последовал только на десятой минуте. Килиан хотел обогнуть Селса и поразить пустые ворота, но голкипер в падении остановил мяч перчаткой. Продолжили давить парижане и всё было бы спокойно, но молодой Битшиабу вдруг решил отдать пас на ход Диалло. Хабиб мяч перехватил, пробив с острого угла параллельно створу. Простил.

Мбаппе и Месси прощать не собирались, однако не хватало им завершающего удара. Однажды прошла шикарная «стеночка», Килиан до кучи накрутил двух соперников, но пробить не смог – заблокировали. А с углового пробил уже Ренату Саншеш, смачно приложившийся в лёт. Матц Селс спас на «ленточке», чётко отразив в сторону от ворот. Неплохо насели парижане в этот временной отрезок.

Сумели оттеснить «ПСЖ» от своих ворот два Хабиба. Диарра скинул на Диалло, форвард со страшной силы пальнул метров с 20, содрогнув штангу ворот Доннаруммы. Париажне слегка опешили, стали больше думать об обороне, даже отдали инициативу и мяч сопернику. Может, это и сыграло злую штуку. Чуть отсидевшись, «ПСЖ» открыл счёт. Мбаппе укротил заброс Перейры и покатил на Месси, бежавшего параллельным курсом, а Лео в касание пробил без шансов для Селса – 0:1.

Гол Лео Месси стал золотым в итоге, но победа «ПСЖ» не досталась. В концовке на поле появился Кевин Гамейро, знатно пыливший в составе парижан. Трёх минут ему хватило, чтобы огорчить бывшую команду: Сансон пробил из пределов штрафной площади, Доннарумма отбил перед собой, а Кевин в эффектном прыжке перебросил распластавшегося голкипера – 1:1.

Не смог «ПСЖ» обыграть «Страсбург», да того и не требовала турнирная ситуация. Гол Лионеля Месси и ничья на выезде приносят парижанам чемпионский титул!