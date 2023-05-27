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Чемпионат Франции. Лига 1

Золотой гол Лео Месси: «ПСЖ» не смог обыграть «Страсбург», но стал чемпионом Франции за тур до финиша

27 Мая 2023 • 23:50 Комментировать (2)
Страсбург
1:1
ПСЖ
окончен

«Страсбург» и «ПСЖ» сыграли в рамках чемпионата Франции. Матч 37-го тура Лиги 1 состоялся 27 мая на стадионе «Стад де ла Мейно».

Видеотрансляция матча Страсбург - ПСЖ

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Протокол игры  
Страсбург1:1ПСЖ
  59'Месси Лионель (0:1)
(1:1) Гамейро Кевин79'  
Селс МатцДукуре ИсмаэльНьямси ЖерзиноПеррен ЛюкаДагба Колин 66' (Льенар Димитри ( 66') Гильберт ФредерикСиссоко Ибраима 76' (Гамейро Кевин ( 76') Сансон МорганДиарра Хабиб  23'Беллегард Жан-РикнерДиалло Хабиб
Запасные: Делен ТомаСудзуки ЮитоМотиба ЛебоСоболь ЭдуардРиссьер РобинАолу Жан-ЭдеПрчич Саньин
Доннарумма ДжанлуиджиДанилу ПерейраРамос СерхиоБитшиабу Эль-ШадайЗаир-Эмери УорренВитинья II  6' 84' (Солер Карлос ( 84') Верратти Марко  75'Саншеш РенатуБернат ХуанМесси ЛионельМбаппе Килиан
Запасные: Рико СерхиоПембеле ТимотеНхага СерифГарби Исмаэль
27 мая. Стадион "де ла Мейно".

 

«Золотой» матч сезона-2022/23 «ПСЖ» провёл в Страсбуре. Парижанам достаточно было не проиграть, чтобы гарантировать себе чемпионский титул за тур до окончания сезона. Потерь масса: Неймар, Кимпембе, Нуну Мендеш, Мукиеле, Хакими, Руис и Маркиньос, но обойма «ПСЖ» так хороша, что Галтье набрал мощнейшую полузащиту из Верратти, Саншеша и Витиньи, по традиции выставив звёздный дуэт в атаке: Месси – Мбаппе.

«ПСЖ» захватил мяч и принялся комбинировать. Правда, первый толковый заброс на ход Мбаппе последовал только на десятой минуте. Килиан хотел обогнуть Селса и поразить пустые ворота, но голкипер в падении остановил мяч перчаткой. Продолжили давить парижане и всё было бы спокойно, но молодой Битшиабу вдруг решил отдать пас на ход Диалло. Хабиб мяч перехватил, пробив с острого угла параллельно створу. Простил.

Мбаппе и Месси прощать не собирались, однако не хватало им завершающего удара. Однажды прошла шикарная «стеночка», Килиан до кучи накрутил двух соперников, но пробить не смог – заблокировали. А с углового пробил уже Ренату Саншеш, смачно приложившийся в лёт. Матц Селс спас на «ленточке», чётко отразив в сторону от ворот. Неплохо насели парижане в этот временной отрезок.

Сумели оттеснить «ПСЖ» от своих ворот два Хабиба. Диарра скинул на Диалло, форвард со страшной силы пальнул метров с 20, содрогнув штангу ворот Доннаруммы. Париажне слегка опешили, стали больше думать об обороне, даже отдали инициативу и мяч сопернику. Может, это и сыграло злую штуку. Чуть отсидевшись, «ПСЖ» открыл счёт. Мбаппе укротил заброс Перейры и покатил на Месси, бежавшего параллельным курсом, а Лео в касание пробил без шансов для Селса – 0:1.

Гол Лео Месси стал золотым в итоге, но победа «ПСЖ» не досталась. В концовке на поле появился Кевин Гамейро, знатно пыливший в составе парижан. Трёх минут ему хватило, чтобы огорчить бывшую команду: Сансон пробил из пределов штрафной площади, Доннарумма отбил перед собой, а Кевин в эффектном прыжке перебросил распластавшегося голкипера – 1:1.

Не смог «ПСЖ» обыграть «Страсбург», да того и не требовала турнирная ситуация. Гол Лионеля Месси и ничья на выезде приносят парижанам чемпионский титул!

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Комментарии (2)
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Alex1972
28 Мая 2023 в 00:09
43-й титул для Месси... Это рекорд... 496-й гол в чемпионатах... Это рекорд... Пока, Геша... А-ха-ха-ха... 😄...
Vova52
28 Мая 2023 в 00:09
поздравляю ПСЖ с чемпионством , а Месси с очередным рекордным (43) трофеем......Молодец...
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