«ПСЖ» предложил Маркусу Тюраму долгосрочный контракт

«ПСЖ» считается главным претендентом на форварда Маркуса Тюрама.

25-летний игрок покинет «Боруссию» Мёнхенгладбах в качестве свободного агента в связи с завершившимся контрактом. По информации инсайдера Николо Скиры, «ПСЖ» уже сделал Тюраму конкретное предложение: клуб готов платить нападающему около 6 млн евро в год, а контракт будет рассчитан до 2028 года. Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны «Милана».

Маркус Тюрам записал на свой счёт 13 забитых мячей и шесть результативных передач в 30 матчах за мёнхенгладбахскую «Боруссию» в завершившемся розыгрыше Бундеслиги.