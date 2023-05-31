«Арсенал» шокирован требованиями Салиба по новому контракту, «ПСЖ» следит за ситуацией

Лондонский «Арсенал» рискует потерять своего центрального защитника Вильяма Салиба. По информации от The Sun, «канониры» шокированы требованиями футболиста по новому контракту. Напомним, действующее соглашение француза истекает в конце следующего сезона.

Салиба и «Арсенал» почти год обсуждают новую сделку, но так и не приблизились к компромиссу. За ситуацией активно следит «ПСЖ», который с удовольствием готов пригласить Вильяма. Напомним, в сезоне-2021/22 Салиба был признан лучшим молодым игроком Лиги 1, когда выступал в аренде в составе «Марселя».

Салиба в этом сезоне забил два гола и отдал один ассист в Английской премьер-лиге.