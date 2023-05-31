Названо условие возвращения Месси в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может вернуться в «Барселону» в летнее трансферное окно.

Как стало известно Diario Sport, для возвращения 35-летнего аргентинца каталонскому клубу необходимо продать Рафинью Диаса, который не горит желанием покидать команду.

Отмечается, что если «Барселоне» удастся избавиться от бразильского вингера, то клуб сможет согласовать свой финансовый план с руководством Ла Лиги. Это позволит «сине-гранатовым» направить официальный контракт Месси.

В текущем сезоне аргентинец забил 21 гол и сделал 20 ассистов в 40 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с «ПСЖ» истекает через месяц. По информации СМИ, Месси не будет продлевать договор с парижанами.