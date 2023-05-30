Месси по-прежнему надеется перейти в «Барселону»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отдаёт предпочтение варианту с возвращением в «Барселону».

Каталонский клуб пока не сделал аргентинцу конкретное предложение из-за трудностей с финансовым фэйр-плей. Известно, что Месси предпочитает вернуться в «Барселону», о чём сообщает журналистка Вероника Брунати. Представители игрока попросили «Барселону» поторопиться: чтобы сделка состоялась, руководству «сине-гранатовых» следует как можно скорее обратиться к своей легенде с официальным предложением.

Напомним, что на Лионеля Месси также претендует «Аль-Хиляль», готовый платить футболисту порядка 500 млн евро в год.