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Месси по-прежнему надеется перейти в «Барселону»

30 Мая 2023 • 00:07 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
03.06 22:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отдаёт предпочтение варианту с возвращением в «Барселону».

Каталонский клуб пока не сделал аргентинцу конкретное предложение из-за трудностей с финансовым фэйр-плей. Известно, что Месси предпочитает вернуться в «Барселону», о чём сообщает журналистка Вероника Брунати. Представители игрока попросили «Барселону» поторопиться: чтобы сделка состоялась, руководству «сине-гранатовых» следует как можно скорее обратиться к своей легенде с официальным предложением.

Напомним, что на Лионеля Месси также претендует «Аль-Хиляль», готовый платить футболисту порядка 500 млн евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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