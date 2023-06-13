Леау отреагировал на слухи о переходе в «ПСЖ»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау высказался об интересе к себе со стороны «Пари Сен-Жермен».

24-летний футболист совсем недавно подписал с «россонери» новый контракт, рассчитанный до 2028 года, однако слухи о его возможном уходе по-прежнему фигурируют в прессе.

«Я даже не думал об уходе из «Милана», я не допускаю такой вариант. Хочу войти в историю в этом клубе. Я определился со своими планами ещё до подписания долгосрочного контракта, у меня не было даже мыслей о смене клуба», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо португальца.

В прошедшем сезоне Рафаэл Леау отметился 16 голами и 15 ассистами в 48 матчах за «Милан».