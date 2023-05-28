Месси завоевал 43-й трофей в карьере и сравнялся с Дани Алвесом

В субботу вечером Лионель Месси стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ». Это уже 43-й трофей в карьере звёздного аргентинца – он сравнялся по их числу с бывшим титулованным партнёром по «Барселоне», бразильцем Дани Алвесом.

Напомним, что Месси становился десятикратным чемпионом Испании в составе «Барселоны», семикратным обладателем Кубка Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка страны. Четыре раза с каталонцами аргентинец завоёвывал Кубок Лиги чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА и трижды побеждал на клубном чемпионате мира.

Со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, побеждал на олимпийском футбольном турнире, выиграл молодёжный чемпионат мира и Финалиссиму.

С «ПСЖ» у Месси на данный момент три трофея – это два титула чемпиона Франции в двух последних сезонах и Суперкубок страны.

Золотой гол Лео Месси: «ПСЖ» не смог обыграть «Страсбург», но стал чемпионом Франции