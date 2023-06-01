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Чемпионат Франции. Лига 1

Объявлено об уходе Месси из «ПСЖ» молния

01 Июня 2023 • 14:40 Комментировать (2)
ПСЖ
...
Клермон
03.06 22:00

Как и ожидалось, Лионель Месси покидает «ПСЖ». Звёздный аргентинский нападающий не станет продлевать контракт с грандом Лиги 1, о чём сообщил главный тренер команды Кристоф Галтье.

«Месси? Мне выпала честь тренировать величайшего футболиста в истории. Послезавтра его последний матч на «Парк де Пренс», - сказал Галтье журналистам.

Стоит сказать, что Лионеля Месси слухи связывают с возвращением в «Барселону», а также с переходом в «Аль-Хиляль».

В субботу, 3 июня, «ПСЖ» в последнем туре чемпионата Франции будет принимать «Клермон». Команда Кристофа Галтье уже оформила себе титул чемпиона.

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Лионель Месси ПСЖ Кристоф Галтье трансферы футбола - лето 2023
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ПСЖ КЛЕРМОН
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Комментарии (2)
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snk6565
01 Июня 2023 в 15:41
Пошел карла по рукам...))))
InterSan
01 Июня 2023 в 15:29
Ну и хрен пойми что сказать на это .........
Что был.....что не был......
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