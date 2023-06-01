Как и ожидалось, Лионель Месси покидает «ПСЖ». Звёздный аргентинский нападающий не станет продлевать контракт с грандом Лиги 1, о чём сообщил главный тренер команды Кристоф Галтье.

«Месси? Мне выпала честь тренировать величайшего футболиста в истории. Послезавтра его последний матч на «Парк де Пренс», - сказал Галтье журналистам.

Стоит сказать, что Лионеля Месси слухи связывают с возвращением в «Барселону», а также с переходом в «Аль-Хиляль».

В субботу, 3 июня, «ПСЖ» в последнем туре чемпионата Франции будет принимать «Клермон». Команда Кристофа Галтье уже оформила себе титул чемпиона.

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