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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» провалил матч с «Клермоном», хотя вёл с запасом в два мяча

03 Июня 2023 • 23:53 Комментировать (2)
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

В заключительном туре Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Клермон», который не смутился имени соперника и дал ему бой. Гости быстро открыли счет, но из офсайда, а вот соперник дважды забил по правилам. Уходящие из «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и Серхио Рамос соорудили первый гол, а Килиан Мбаппе тут же реализовал пенальти. Но Марко Верратти привел гол на свои ворота ужасным пасом в линии обороны. Грежон Киэ к отменному голу добавил промах с 11-метрового (мимо). Но все же гости сравняли счет после неважного выхода из ворот Джанлуиджи Доннаруммы. Киэ же все-таки отличился. После перерыва он коленом забил с линии вратарской.

Протокол игры  
ПСЖ2:3Клермон
(1:0) Рамос Серхио16'  
(2:0) Мбаппе Килиан21'  
  24'Гастьен Йоан (2:1)
  45'Зеффан Мехди (2:2)
  63'Киэ Грежон (2:3)
Доннарумма Джанлуиджи 80' (Летелье Александр ( 80') Данилу Перейра  76' 89' (Гарби Исмаэль ( 89') Рамос СерхиоБитшиабу Эль-Шадай 80'Заир-Эмери УорренХакими АшрафВерратти МаркоВитинья II 58' (Саншеш Ренату ( 58') Месси ЛионельЭкитике Уго 57' (Солер Карлос ( 57') Мбаппе Килиан  28'
Запасные: Маркиньос МаркосПембеле ТимотеНхага СерифЛавалли Люка
Диао МориСейду АлидуВетеска Матеуш  90'Кофрие МаксимилианоЗеффан Мехди 46' (Аллевина Джим ( 46') Вивальдо Боргес до Сантос Нето 88' (Ожье Флоран ( 88') Гастьен ЙоанГоналон Максим 69' (Хауи Саиф-Эдин ( 69') Чам Мухаммед 69' (Маньен Йоанн ( 69') Рашани ЭльбасанКиэ Грежон 84' (Андрич Комнен ( 84')
Запасные: Маурер АйманДжоко УпаринБела ЖеремиКонате Шейк
03 июня. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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ПСЖ Клермон
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Комментарии (2)
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ингерман
04 Июня 2023 в 00:11
ай.. а иде в ета время был абладатиль 9 липавых зм шнырь-шмеци.. А-ха-ха-ха! )))
Sergey999
04 Июня 2023 в 00:09
В итоге обидно за Ланс, 2 очка не хватило чтоб обойти парижскую помойку(((
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Окончен
ПСЖ ПСЖ
Клермон Клермон
2
3
1.27 6.80 9.80
Видео
Окончен
Труа Труа
Лилль Лилль
1
1
8.40 5.60 1.34
Видео
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Монако Монако
Тулуза Тулуза
1
2
1.56 4.60 5.40
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Ницца Ницца
Лион Лион
3
1
2.60 3.70 2.60
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1
3
2.11 3.70 3.40
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1
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4.30 3.90 1.81
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