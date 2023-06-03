«ПСЖ» провалил матч с «Клермоном», хотя вёл с запасом в два мяча

В заключительном туре Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Клермон», который не смутился имени соперника и дал ему бой. Гости быстро открыли счет, но из офсайда, а вот соперник дважды забил по правилам. Уходящие из «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и Серхио Рамос соорудили первый гол, а Килиан Мбаппе тут же реализовал пенальти. Но Марко Верратти привел гол на свои ворота ужасным пасом в линии обороны. Грежон Киэ к отменному голу добавил промах с 11-метрового (мимо). Но все же гости сравняли счет после неважного выхода из ворот Джанлуиджи Доннаруммы. Киэ же все-таки отличился. После перерыва он коленом забил с линии вратарской.
Протокол игры
|(1:0) Рамос Серхио16'
|(2:0) Мбаппе Килиан21'
|24'Гастьен Йоан (2:1)
|45'Зеффан Мехди (2:2)
|63'Киэ Грежон (2:3)
Доннарумма Джанлуиджи80' (Летелье Александр (80') •Данилу Перейра 76'89' (Гарби Исмаэль (89') •Рамос Серхио•Битшиабу Эль-Шадай80'•Заир-Эмери Уоррен•Хакими Ашраф•Верратти Марко•Витинья II58' (Саншеш Ренату (58') •Месси Лионель•Экитике Уго57' (Солер Карлос (57') •Мбаппе Килиан 28'
Диао Мори•Сейду Алиду•Ветеска Матеуш• 90'Кофрие Максимилиано•Зеффан Мехди46' (Аллевина Джим (46') •Вивальдо Боргес до Сантос Нето88' (Ожье Флоран (88') •Гастьен Йоан•Гоналон Максим69' (Хауи Саиф-Эдин (69') •Чам Мухаммед69' (Маньен Йоанн (69') •Рашани Эльбасан•Киэ Грежон84' (Андрич Комнен (84')
Запасные: Маурер Айман•Джоко Упарин•Бела Жереми•Конате Шейк
03 июня. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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