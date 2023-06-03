«ПСЖ» провалил матч с «Клермоном», хотя вёл с запасом в два мяча

В заключительном туре Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Клермон», который не смутился имени соперника и дал ему бой. Гости быстро открыли счет, но из офсайда, а вот соперник дважды забил по правилам. Уходящие из «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и Серхио Рамос соорудили первый гол, а Килиан Мбаппе тут же реализовал пенальти. Но Марко Верратти привел гол на свои ворота ужасным пасом в линии обороны. Грежон Киэ к отменному голу добавил промах с 11-метрового (мимо). Но все же гости сравняли счет после неважного выхода из ворот Джанлуиджи Доннаруммы. Киэ же все-таки отличился. После перерыва он коленом забил с линии вратарской.