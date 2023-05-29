Хави: «Месси бы сейчас помог «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о физической форме нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Конечно, он уже не настолько взрывной, но это не мешает ему оставаться на высоком уровне. Мне кажется, Месси еще несколько лет сможет держаться на высоте. Сто процентов он бы сейчас помог «Барселоне», — цитирует Хави Sport.

В нынешнем сезоне 35-летний аргентинец принял участие в 40 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 21 мяч и стал автором 20 результативных передач. Напомним, через месяц контракт Месси с «ПСЖ» истекает. По данным СМИ, нападающий не планирует оставаться во французском клубе.