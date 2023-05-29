Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Месси бы сейчас помог «Барселоне»

29 Мая 2023 • 21:43 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
03.06 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о физической форме нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Конечно, он уже не настолько взрывной, но это не мешает ему оставаться на высоком уровне. Мне кажется, Месси еще несколько лет сможет держаться на высоте. Сто процентов он бы сейчас помог «Барселоне», — цитирует Хави Sport.

В нынешнем сезоне 35-летний аргентинец принял участие в 40 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 21 мяч и стал автором 20 результативных передач. Напомним, через месяц контракт Месси с «ПСЖ» истекает. По данным СМИ, нападающий не планирует оставаться во французском клубе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ КЛЕРМОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Мая
21:43 · Испания. Ла Лига
Хави: «Месси бы сейчас помог «Барселоне»
20:46 · Испания. Ла Лига
Бензема признан лучшим французом, играющим за границей
20:32 · Испания. Ла Лига
Судьба Анчелотти в «Реале» может решиться на этой неделе слухи
20:21 · Испания. Ла Лига
Бускетс рассказал, что думает о Френки де Йонге
20:09 · Испания. Ла Лига
Азар хочет пойти по пути Бэйла в «Реале» 1 слухи
19:55 · Испания. Ла Лига
Бускетс сказал, кто может заменить его в «Барселоне» 1
19:40 · Германия. Бундеслига
«Реал» планирует трансфер Дэвиса 1 слухи
19:00 · Испания. Ла Лига
У Хави есть план на случай возвращения Месси
18:55 · Испания. Ла Лига
«Реал» начал переговоры по 33-летнему форварду
18:39 · Испания. Ла Лига
Хави подтвердил, что говорил с Месси
18:37 · Германия. Бундеслига
Беллингем переходит в «Реал»
17:35 · Англия. Премьер-лига
Кейн может помешать «Реалу» подписать Холанна слухи
16:49 · Испания. Ла Лига
«Барселона» определилась с ценником Феррана Торреса слухи
16:25 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» – один из множества вариантов продолжения карьеры для Канселу
15:47 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» готов арендовать Солера у «ПСЖ» при определённом условии
Все новости
Рекомендуем