«ПСЖ» предложил Эрнандесу более длительный контракт, чем «Бавария»

«Баварии» продолжает попытки удержать Люку Эрнандеса, на которого претендует «Пари Сен-Жермен».

Если верить сообщениям различных источников, француз хотел бы перебраться в «ПСЖ», но «Бавария» не готова его продавать. Руководство мюнхенцев предпринимает усилия для сохранения 27-летнего футболиста – уже на этой неделе ему будет предложен новый контракт, информирует Sport Bild. Впрочем, убедить Эрнандеса будет непросто, поскольку парижане предложили ему пятилетнее соглашение, а «Бавария» настаивает на менее продолжительной сделке.

В финишировавшем сезоне Люка Эрнандес сыграл лишь 11 матчей за «Баварию» из-за травмы крестов, полученной на чемпионате мира в Катаре.