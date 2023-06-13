Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не планирует перебираться в «Манчестер Юнайтед».

Лидер атаки парижан может быть продан в летнее трансферное окно, так как отказался от опции продления контракта до 2025 года, а дожидаться ухода суперзвезды в качестве свободного агента в 2024 году в «ПСЖ» не намерены.

По данным журналиста Ромайна Молины, боссы гранда Лиги 1 предвидели уход Мбаппе ещё в прошлом месяце. 24-летнему игроку был предложен вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед», однако француз от такой возможности отказался – он хочет выступать за мадридский «Реал», с которым продолжал поддерживать контакт на протяжении последних лет.