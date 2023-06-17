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Нагельсманн не возглавит «ПСЖ» слухи

17 Июня 2023 • 00:29 Комментировать
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

Наставник Юлиан Нагельсманн не займёт должность у руля «Пари Сен-Жермен».

Немецкий специалист долгое время считался основным кандидатом на замену Кристофу Галтье, который вот-вот будет уволен. По сведениям издания L'Equipe, Нагельсманн и «ПСЖ» приняли совместное решение не начинать сотрудничество. Отмечается, что теперь руководство парижского гранда сосредоточится на другой кандидатуре, чьё имя пока не разглашается.

Юлиан Нагельсманн находится в статусе безработного с момента увольнения из мюнхенской «Баварии» в конце марта. Ранее интерес к 35-летнему тренеру проявляли лондонские «Тоттенхэм» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Юлиан Нагельсманн
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