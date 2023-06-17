Наставник Юлиан Нагельсманн не займёт должность у руля «Пари Сен-Жермен».

Немецкий специалист долгое время считался основным кандидатом на замену Кристофу Галтье, который вот-вот будет уволен. По сведениям издания L'Equipe, Нагельсманн и «ПСЖ» приняли совместное решение не начинать сотрудничество. Отмечается, что теперь руководство парижского гранда сосредоточится на другой кандидатуре, чьё имя пока не разглашается.

Юлиан Нагельсманн находится в статусе безработного с момента увольнения из мюнхенской «Баварии» в конце марта. Ранее интерес к 35-летнему тренеру проявляли лондонские «Тоттенхэм» и «Челси».