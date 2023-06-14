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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» начал предлагать Мбаппе другим клубам слухи

14 Июня 2023 • 01:51 Комментировать
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

«Пари Сен-Жермен» ведёт поиски нового клуба для Килиана Мбаппе.

Судя по всему, боссы парижского гранда твёрдо решили расстаться с 24-летним французом до закрытия трансферного окна, поскольку тот отказался от пролонгации контракта. По данным L'Equipe, «ПСЖ» уже начал напрямую предлагать Мбаппе клубам, которые могут позволить себе столь дорогостоящий трансфер. К успеху это пока не привело – никто не вступил в конкретные переговоры по форварду.

Договор Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает через год. Футболист хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале», который и считается основным претендентом на лидера сборной Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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